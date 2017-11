De Gouden Schoen. Een exclusief voetbalgala. Uitsluitend voorbehouden voor de sterren en hun entourage. Tot nu…! Op 7 februari kan jij als voetbalfan deze unieke show live meemaken met VTM.

Was 2017 het onbetwiste jaar van Vormer? Verzilvert Hanni zijn topprestaties met een Gouden Schoen? Of zorgt Kaya, Asare, Vanaken of Dendoncker voor dé verrassing? Bestel nu je tickets en beleef De Gouden Schoen 2017 samen met dé sterren van het Belgische voetbal.

Let op: minimum leeftijd 12 jaar

Onder de 12 jaar kan de toegang tot de show geweigerd worden!