The Band is de grootste zoektocht van Vlaanderen en Nederland naar een nieuwe, mannelijke popgroep.

Tientallen jongens hebben zich al bewezen tijdens de auditierondes maar nu is het tijd voor het echte werk, de liveshows!

Laura Tesoro, Niels Destadsbader en Jim Bakkum kunnen niet wachten om de deelnemers te ontvangen in hun studio. Ook de vakjury: Kris Wauters, Slongs Dievanongs, Nielson en Min Hee Bervoets zijn er helemaal klaar voor om meer van de jongens te zien.

Wil jij zien hoe je favoriete deelnemer zijn plekje in ‘The Band’ probeert te veroveren? Schrijf je dan nu snel in en maak kans op gratis tickets (staanplaatsen – middenveld)!

