Zijn jullie klaar voor het vijfde seizoen van The Voice van Vlaanderen?

An Lemmens en de vier coaches wel!



In deze wedstrijd staat de stem nog altijd centraal!



De coaches zijn opnieuw met vier : geen Voice zonder Koen Wauters, die vorig seizoen trouwens de winnaar leverde.

Bart Peeters zit voor de tweede keer in de draaistoel, Natalia gooit haar vrouwelijke charmes in de strijd én terug van weggeweest en nog altijd niet op zijn mondje gevallen, Alex Callier.



Willen jullie de coaches en al het nieuwe, onontgonnen talent aan het werk zien?

Schrijf je dan nu hier in om de Blind Auditions bij te wonen!



Gezien de duurtijd van de opname adviseren we een minimum leeftijd van 6 jaar