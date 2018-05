Duik mee de in de wondere wereld van het verleden, samen met Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel in de heerlijk nostalgische spelshow ‘Wat een Jaar!’

Welke hits neurieden we in 1986 met zijn allen mee? Met welke kledingstijl maakte je in 1975 indruk? Doorheen een reeks spelrondes proberen Jonas en Nathalie en hun gasten zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Het decor, de presentator, de gasten, alles staat in het teken van het jaartal waarnaar we terugkeren.

Wil je graag mee in het verleden duiken? Dat kan!

Nog beter: als je tussen 18 en 25 jaar oud bent, dan maak jij zelfs kans op een speciale plek in onze gezellige studio. Je mag dan immers deel uitmaken van ons jongerenpanel en via een stembakje jouw al dan niet bestaande kennis over het verleden etaleren.

Bovendien kan iedereen uit het publiek zelf ook nog met een extraatje naar huis terugkeren. Net voor de finale mag jij zelf beslissen achter welk team je je schaart. Denk je dat team Jonas met de buit gaat lopen of schat je Nathalie haar kansen hoger in? Enthousiast supporteren is toegestaan, want de verzamelde buit van het winnende team wordt verdeeld onder de publieksleden die zich achter dat team hebben verzameld.

Wil jij mee op tijdreis? Laat ons dan weten waarom jij er graag bij wil zijn en maak kans op gratis tickets om een memorabele opname bij te wonen.



Let op: minimum leeftijd 18 jaar.

Onder de 18 jaar kan de toegang tot de studio geweigerd worden!

Lees het wedstrijdreglement hier.