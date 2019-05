NIEUWE OPNAMES HOLLAND-BELGIË MET NIELS DESTADSBADER ALS TEAMKAPITEIN

Holland-België keert terug, de comedy show waarin de Lage Landen het in teams tegen elkaar opnemen. Op 20, 21 en 22 mei ben jij meer dan welkom om de opnames van de nieuwe afleveringen bij te wonen in Aalsmeer, Nederland!

In Holland-België worden teams van bekende Vlamingen en Nederlanders in verschillende ronden getest. Wat weten zij over Hollandse fenomenen, vooroordelen, gewoontes of tradities? En hoe kunnen ze Nederlanders ervan overtuigen dat het in Vlaanderen toch zoveel plezanter is? Van kaaskoppen tot Belgenmoppen, niets is te gek!

De strijd tussen de buurlanden wordt geleid door super-Belg Jonas van Geel samen met de oer-Hollandse Art Rooijakkers. Ook Niels Destadsbader komt onze nationale driekleur verdedigen als teamkapitein voor het Belgische team. Tal van andere bekende Vlamingen zullen hem vergezellen in de strijd!

Je kan meegaan met onze bus vanuit Vilvoorde, Gent of Antwerpen. Wij voorzien een snackje met live entertainment tijdens deze rit en tussen de opnames door bieden we jullie ook nog een maaltijd aan.



Als kers op de taart bieden we elke persoon ook €15 aan per dag!

Dit bedrag wordt na de opnames op jouw rekening gestort.

Let op: minimum leeftijd 16 jaar

Onder de 16 jaar kan de toegang tot de studio geweigerd worden