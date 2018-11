Schrijf je in voor de gratis reanimatiecursus in jouw provincie!

Elke dag krijgen in ons land 30 personen een hartaanval, 28 van hen sterven.

Vaak omdat omstaanders niet weten hoe ze moeten ingrijpen...

Daar wil Frances Lefebure samen met radiozender Joe verandering in brengen. Want het zal je zoon of dochter, of een van je ouders maar zijn die voor je ogen in elkaar stuikt... wees dus voorbereid en volg een cursus!



Nu zaterdag 10 november wordt er in elke provincie een cursus reanimatie georganiseerd.

Waar? In Leuven, Kortrijk, Hasselt, Lier en Sint-Niklaas

Duurtijd? Reken toch op 1,5u om zowel de theorie als praktijk onder de knie te krijgen

Kostprijs? Helemaal gratis!

Opgelet : iedere aanwezige moet over een eigen ticket beschikken! Print jouw ticket ook zeker uit!

Gezien de inhoud en duur van de workshop staat de minimumleeftijd op 6 jaar.

(Vanaf 11, 12 jaar heb je gemiddeld voldoende kracht om ook echt te leren reanimeren)